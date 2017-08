DENÚNCIA DE DESPERDÍCIO DE ÁGUA NO BAIRRO DOM EXPEDITO; VÍDEO

"Boa noite.

Gostaria de fazer uma denúncia contra o SAAE de Sobral





Gostaria de denunciar um desperdício de água no Bairro Dom Expedito. Já faz 5 dias que está vazando água. Já ligamos e já fomos até o SAAE várias vezes e nada do problema ser solucionado. Espero que alguém se manifeste e resolva urgente . Enquanto alguns bairros estão sem água, aqui no Dom Expedito está desperdiçando muito. O cano quebrado fica do lado da Escola Sinhá Saboia. Desde já agradeço!









Tem um vídeo, vou lhe mandar."