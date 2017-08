DENÚNCIA DE FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PE. FIALHO

Leitor enviar denúncia, relatando a falta de iluminação pública na Rua Padre Fialho, no Centro de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Denuncia - Há mais de uma semana a rua Padre Fialho localizada no centro de Sobral, altura do numeral 144 encontra-se no mais absoluto escuro, o que vem preocupando os moradores vez que a rua fica completamente deserta, facilitando a pratica de crimes. Vários contatos telefônicos já foram feitos na tentativa de resolver o problema e até agora a escuridão permanece aumentando a insegurança dos moradores locais."