DENÚNCIA DE VAZAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL

Internauta denuncia um vazamento de água potável no bairro Sumaré, precisamente na Rua São Luiz.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá pessoal. Boa noite. Gostaria muito de contar com a sua ajuda, pois está com 4 dias que tem um vazamento de água na Rua São Luiz, no Bairro do Sumaré e até agora não apareceu ninguém pra resolver este problema."