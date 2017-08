DENÚNCIA DO INTERNAUTA: OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - VÍDEO

Internauta denuncia a ocupação do passeio público por parte de um estabelecimento comercial localizado na Av. Sen. John Sanford, bairro Junco.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde a todos do blog!









Moro na Av. John Sanford, bairro Junco próximo a Clinica Ciros. Venho aqui fazer uma grave denúncia de um dono de estabelecimento que ao longo de vários anos vem ocupando as rua de uma esquina com uma grande quantidade de sucata e inclusive 5 carros que nunca saem do lugar. Ele começou ocupando o espaço da calçada até a esquina obrigando os pedestres a andarem pelo meio da rua. Segue em anexo vídeo e fotos do local.Agradeço a atenção."