DENÚNCIA: SETOR DE HEMODIÁLISE DA SANTA CASA DE SOBRAL ESTÁ ABANDONADO!

Leitor denuncia o total abandono em que se encontra o setor de hemodiálise do hospital Santa Casa de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá, pessoal do blog 24 horas, venho por esse meio de comunicação pedir para as autoridades atenção para com o setor de hemodiálise da Santa casa de Sobral! É uma verdadeira vergonha oque nós pacientes desse tratamento passamos, em relação a falta de estrutura do hospital, além da falta de remédio,as cadeiras estão todas quebradas. Queremos atenção para conosco,pois fazemos um tratamento tão exaustivo,merecemos respeito e atenção! Agradeço desde já a oportunidade!"