Dicas maravilhosas para comer menos

Está difícil de controlar a alimentação? Então, aposte nas nossas dicas, que são simples e realmente funcionam.

Por mais disciplinada que você seja, é comum escorregar na dieta de vez em quando. Mas, quando esses deslizes se tornam muito frequentes, os resultados não aparecem e as chances de você jogar tudo para o alto são enormes. Então, para ajudá-la a ir em frente, pontuamos 8 dicas infalíveis e fáceis de colocar em prática.





1. Coma em prato pequeno

Na hora da refeição, troque o prato raso pelo de sobremesa. O truque é simples, mas ajuda a não exagerar no tamanho das porções e a manter o controle durante a dieta.





2. Não leve as panelas para a mesa

Monte o prato antes de se sentar e não coloque panelas e travessas na mesa durante as refeições. Pode parecer besteira, mas deixar a comida à disposição estimula a repetição do prato e fica mais difícil resistir às tentações.





3. Comece pela salada

Começar a refeição pela salada faz com que você se sinta satisfeita com menos comida. Mas não vale apostar no truque e encher o prato de ingredientes calóricos e molhos gordurosos: o ideal é uma saladinha bem variada e colorida e temperada com azeite, vinagre, limão e sal.





4. Água gelada e gelatina diet

Trinta minutos antes de almoçar ou jantar, você pode beber um copo de água gelada e/ou comer uma gelatina diet. Essa dica também é simples, mas é o suficiente para evitar que você exagere na comida.





5. Chocolate meio amargo

Que tal comer um chocolate meio amargo (no máximo 30g) 5 minutinhos antes das refeições? Delícia! A dica, além de gostosa, funciona porque o sabor intenso engana a fome.





6. Planeje as compras

Na hora de fazer supermercado, vá munida de uma lista com as coisas que você precisa para não cair em tentação. Evitar o corredor de guloseimas também dá aquela força para resistir. "Ter alimentos calóricos na dispensa é uma armadilha perigosa. Faça um estoque de petiscos saudáveis", ensina Lígia Henriques, nutricionista de São Paulo. Além disso, evite ir às compras quando estiver na TPM ou com fome.





7. Organize o menu

Estabelecer um cardápio light para a semana ajuda bastante na hora de manter a dieta. Outra maneira de evitar as escorregadas é levar lanchinhos sempre com você para não ficar no aperto. "Quando tiver um evento, coma antes, mesmo que seja apenas uma fruta ou iogurte, para não depender apenas do cardápio do local", sugere a especialista.





8. Faça o registro alimentar

Anotar tudo o que você come durante o dia é um jeito de manter o controle sobre a sua alimentação. "Estudos indicam que, ao fazer esse registro, ingerimos de 20 a 30% menos calorias durante a semana", conta Ligia. Fazer o diário alimentar também ajuda você a identificar as suas situações de risco, acompanhar sua evolução e organizar a dieta.





Fonte: Revista Boa Forma