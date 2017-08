DISTORÇÃO IMOBILIÁRIA EM PREÇOS DE IMÓVEIS EM SOBRAL

Muitas pessoas buscam realizar seu sonho de ter uma casa própria. Muitas pessoas iniciam uma busca para realizar seus sonhos, mas esbarram em um grande problema: o preço exorbitante dos imóveis em Sobral.

Lembramos bem, em 2014 se iniciou em Sobral um ciclo de novos empreendimentos de construtoras em Sobral. Surgiram nos últimos anos: morada dos ventos 1 e 2, Morada da boa vizinhança, Empreendimentos de prédios, entre outros.

Falava-se em bolha imobiliária que um dia estaria explodindo, mas sabemos que essa bolha em Sobral tem 7 vidas.

Os preços dos imóveis em Sobral são absurdamente altos, fora da realidade, uma pequena busca em alguns lugares com qualidade de vida bem melhores pelo Brasil demonstra claramente o flagrante e desconexa relação custo e benefício.



Vamos aos exemplos:



Curitiba: capital ecológica do Brasil

IDH (índice de desenvolvimento humano): IDH 0,823 - muito alto



Que tal morar em uma casinha dessas:



Veja mais sobre:

Valor: R$ 350.000,00E esta outra:Valor: R$ 390.000,00Outro exemplo:Valor: R$ 350.000,00Vamos chegar mais perto:Fortaleza: capital do SolIDH (índice de desenvolvimento humano): IDH 0,754 - médioCobertura no Bairro Cocó, Bairro nobre em Fortaleza, quanto seria o valor?R$ 350.000,00Por que será que uma cidade média do sertão do Ceará, em comparação com estes exemplos, tem um metro quadrado com valor tão exagerado? Uma cidade quente, com mobilidade urbana péssima, índice de criminalidade alta, problemas com falta d´água, com IDH 0,714 (médio baixo).Fizemos algumas buscas em alguns empreendimentos em Sobral pela internet e um exemplo clássico é um prédio na Região do Bairro Derby com preço de venda R$ 570.000,00; outra no Parque da Cidade R$ 425.000,00; Uma casa no Bairro Morada do Ventos R$ 900.000,00; outra no Bairro Morada dos Ventos 1 R$ 550.000,00;Assim vamos vivendo em uma política imobiliária fora da realidade.