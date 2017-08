Edital do Detran/CE para 300 vagas deve sair em setembro, afirma Camilo

Concurso público 2017 do órgão será para níveis Médio e Superior com remuneração a partir de R$ 3 mil.

O governador Camilo Santana confirmou, no início da tarde desta terça (29), que o edital do concurso público do Detran-CE "deve sair até o final da primeira quinzena de setembro”, durante bate-papo ao vivo com internautas no Facebook.





A expectativa é que a seleção ocorra para níveis Médio e Superior com oportunidades para Analista de Transporte e Trânsito, entre outros cargos contemplados, e remuneração inicial de R$ 3 mil.





Tramitação





A solicitação do concurso público foi encaminhada pelo Departamento Estadual de Trânsito em janeiro deste ano com previsão de criação de mais de 400 vagas para cobrir a defasagem no quadro atual de funcionários do órgão.





Quatro meses depois, o governador anunciou que o certame ofertaria apenas 300 vagas. “Quem estiver esperando, estude!”, sugeriu em maio último.





O último concurso público realizado pelo Detran-CE ocorreu em 2006 para 200 oportunidades nas funções de Agente Fiscal e Fiscal de Transportes.