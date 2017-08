Eleições 2018 – PPS divulga nomes de peso da legenda em suas inserções na tevê

Com o objetivo de fortalecer seus pré-candidatos para as eleições de 2018, o PPS estadual abriu espaços, nas inserções de rádio e TV nessa quarta-feira, para 15 nomes. Na lista, o deputado estadual Tomaz Holanda, o vice-prefeito de Baturité Ivo Jr, a vice-prefeita de Baixio Vanja, o procurador-geral da UVC o vereador Will Almeida, de Acopiara, os vereadores Michel Lins e Dummar Ribeiro, de Fortaleza, o vereador Pastor Dalmácio, de Caucaia, e o empresário e educador Lúcio Feijão, de Sobral, que deve disputar cadeira de deputado federal.





“Estamos sendo muito procurados por lideranças e mandatários que desejam se filiar ao PPS, por acreditar na seriedade de nosso trabalho frente ao partido“, afirma o presidente estadual da legenda, Alexandre Pereira.





Ele informa que o partido realizar mais de 30 congressos municipais no período de agosto a setembro em todas as regiões do estado. “Nossa meta é participamos da chapa majoritária e elegermos dois deputados federais e três estaduais em 2018. ” complementa Pereira.





Com informações do Blog do Eliomar de Lima)