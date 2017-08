EM CAMOCIM, POLÍCIA MILITAR PRENDE TRIO ACUSADO DE ROUBOS DE MOTOS NA REGIÃO

Três praticaram praticados dois assaltos em sequência nas localidade de Boqueirão dos Liras e Boqueirão dos Dourados. No primeiro caso os indivíduos estavam encapuzados e tomaram de assalto uma moto Honda Bros de uma senhora. Momentos depois renderam um senhor e sua filha e tomaram um aparelho celular e uma quantia de cerca de 150 reais. Nesse segundo assalto um detalhe foi crucial para o reconhecimento dos elementos, foi que de tão confiantes os elementos tiraram os capuzes e assaltaram de cara limpa.





Buscas





Logo que tomou conhecimento dos casos, o Major Dias designou todo o policiamento (FTM, Ronda e FTA) para que iniciasse as diligências a procura dos elementos. Os pm’s se dividiram e momentos depois uma equipe da FTM se deparou com dois dos três elementos no trecho do encontro da Rua Bandeirantes com João Pessoa. Os indivíduos trafegavam na mesma moto usada nos assaltos, uma Honda Fan de cor preta.





Uma perseguição foi iniciada e já no cruzamento das ruas João Pessoa com Perimetral o garupeiro se desfez de uma arma semelhante a uma pistola. Já no próximo cruzamento, o da Rua João Pessoa com Dr Raimundo Veras, a dupla foi alcançada e abordada. Com um deles os pm’s encontraram a chave da Honda Bros roubada. A arma jogada fora por eles no cruzamento anterior era uma pistola de pressão, idêntica a uma verdadeira.









Confissão





Um dos elementos confessou os assaltos e disse que ele e mais dois comparsas eram os autores. Eles foram identificados como Maelson (recém saído da Febem), Márcio Rony (de Fortaleza) e o ex-detento conhecido como “Ploc”, sendo que nos assaltos dois deles trafegavam em um moto enquanto o outro ficava escondido no matagal.





Os dois elementos abordados disseram ainda que a moto Honda Bros tomada de assalto no boqueirão dos Liras na manhã de hoje, 15, estaria escondido em um matagal fechado localizado nos Apossados. Indagados sobre uma Honda Pop de cor branca tomada de assalto no sábado passado, 12, um deles também confessou o roubo e disse que estava escondida no mesmo matagal, distante cerca de 80 metros de onde estava a Honda Bros.





O terceiro elemento que também teria participado dos roubos seria o ex-detento Ploc. Ele foi localizado na residência de sua sogra, no bairro Brasília, e junto com Maelson e Márcio Rony foram conduzidos para a DPC de Camocim.









Autuados em flagrante





Os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas e sendo assim foram autuados em flagrante por crime de roubo qualificado, artigo 157 do CPB, sendo posteriormente recolhidos para a cadeia pública de Camocim.





Fonte: Camocim Polícia 24 hs