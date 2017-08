EPIDEMIA: Ceará registra mais de 38 mil roubos no primeiro semestre do ano

No Henrique Jorge, a equipe de reportagem foi informada de que bandidos roubaram um carro enquanto a matéria era gravada.

O ano de 2017 é sendo marcado pelos altos índices de violência no estado do Ceará. Só no primeiro semestre de 2017, foram mais de 38 mil roubos no estado, sendo mais de 22 mil só em Fortaleza.





O Vem que Tem, da TV Jangadeiro/SBT, foi até o Bairro Henrique Jorge, que faz parte da Área Integrada de Segurança 6, o 1º lugar do ranking de roubo.





A equipe de reportagem registrou um fato interessante. Em um estabelecimento, até as câmeras de segurança ficam dentro de grades para que não sejam roubadas.





Fonte: Tribuna do Ceará