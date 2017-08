No último final de semana, a equipe de Handebol da Escola José Romão de Sobral-CE, sagrou-se campeão da etapa Estadual dos Jogos Escolares, realizada nos dias 26 a 27 de agosto de 2017, em Fortaleza, no Centro de Formação Olímpico (CFO). Ficando na história como a primeira equipe de Handebol de Sobral a representar o Ceará nos jogos Escolares da Juventude, na etapa Nacional, em Curitiba (PR), nos dias 12 a 21 de setembro, do corrente ano.

