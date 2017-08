Estrada que liga Santa Quitéria a Sobral está sendo restaurada

Moradores da região norte passarão a contar, em breve, com mais um trecho da rodovia CE-176 em excelentes condições de trafegabilidade. O Governo do Ceará, através do Departamento Estadual de Rodovias (DER), está restaurando o trecho que liga o município de Santa Quitéria ao distrito de Olho D'água do Pajé, em Sobral. Com 50% de execução, a obra deve ser concluída até o primeiro semestre de 2018, em mais uma iniciativa do Ceará de Ponta a Ponta.





Ao todo, 38,60 quilômetros recebem serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, obras d'arte correntes e especiais, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental. A rodovia passa, ainda, por alargamento de plataforma, passando de 7 para 10 metros, com duas faixas de rolamento de 3,5m cada e acostamentos de 1,5m. O investimento na restauração é de R$ 19.025.270,04, do Tesouro do Estado e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).





Quando concluída, a obra facilitará o escoamento da produção industrial e agrícola da região e se apresentará como uma alternativa mais rápida de deslocamento, encurtando distâncias entre municípios e distritos vizinhos. A via ampliará, ainda, a oferta de serviços à população, como saúde, educação e lazer.





(Sobral em Revista)