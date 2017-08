Eunício quer oposição unida em apoio à sua candidatura ao Governo do Ceará

Em Massapê, Presidente do Senado quer oposição unificada na sua candidatura em 2018.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), voltou a afirmar, neste sábado (26), no encontro regional do PMDB em Massapê, que está preparado para ser o candidato da oposição ao Governo do Ceará, mas avisou que quer a oposição unida em torno do seu nome. “Se a população do Ceará quiser, se as oposições do Ceará se unirem e, logicamente, se o povo cearense quiser, eu estou preparado para disputar o Governo do Estado”.





Além de Eunício, o deputado estadual Capitão Wagner (PR), já anunciou ser o pré-candidato a disputar o Governo pelo PR, no entanto também disse estar disposto a dialogar com outros partidos e se candidatar a outras vagas, como deputado federal ou senador, a depender das resoluções entre a oposição.





Atualmente, a oposição no Ceará conta com PMDB, PSD, SD, PR, PROS e PSDB. Eunício demonstrou, durante o evento, o desejo por manter a união do grupo para chegar mais forte nas eleições. Lideranças de outros partidos também participam do encontro de hoje, que assumiu caráter de prévia para as Eleições 2018.





(Cearanews7)