FALTA DE ÁGUA PROVOCA CAOS NA CIDADE DE SOBRAL

A população sobralense vive momentos difíceis com a falta de água em vários bairros da cidade.





O Saae, órgão responsável pelo abastecimento de água no município de Sobral, deixa muito a desejar. A população solicita com urgência uma mudança na administração do referido órgão, pois há muito tempo o órgão não atende aos anseios da sociedade sobralense.



Tem bairro que está há quase um mês sem água nas torneiras das residências.