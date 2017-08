FIM DO MUNDO: BANDIDOS ATACAM AMBULÂNCIA NO INTERIOR DO CEARÁ

Paciente e acompanhante tiveram que entregar celulares e cartões de crédito.

O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (23), em um trecho da BR-116, no município de Chorozinho, Região Metropolitana de Fortaleza. O veículo seguia para Fortaleza com uma paciente do município de Russas, quando a abordagem aconteceu.





De acordo com o motorista, que teve sua identidade preservada, no meio da pista foi colocado um pneu e a ambulância teve que parar, pois não conseguia desviar. Quando o veículo desacelerou, os suspeitos apareceram e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos estava com uma escopeta calibre 12. "Todo mundo passando e eles assaltando, nem ligando", disse o condutor.





Os assaltantes obrigaram um paciente e seu acompanhante a ficarem abaixados, enquanto o assalto acontecia. Após recolherem pertences como celulares e cartões de crédito, fugiram e não foram encontrados. "Foi uma pressão para a gente passar as coisas muito rapidamente. Primeiro foi com o motorista, depois ele arrudiou e mandou eu passar tudo", comentou uma passageira.





Após a fuga, a ambulância veio a Fortaleza e o paciente foi deixado no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.





Fonte: Cnews