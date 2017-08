DENÚNCIA DO INTERNAUTA: CARRO OFICIAL SENDO UTILIZADO EM PROVEITO PRÓPRIO

Internauta flagrou carro um oficial da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, estacionado ao lado do restaurante do "Neuton", na Serra do Jordão.





As informações são de que um funcionário da Secretaria de Segurança Pública do Ceará estaria almoçando com sua família no citado restaurante. A denúncia relata que o funcionário utilizou a viatura para uso particular, ou seja, utilizou a viatura para sua condução e de sua família para o restaurante.





O flagrante foi registrado no início da tarde deste domingo, dia 20.