Governo fará estrada que diminuirá distância entre Sobral e Cruz

O deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT), confirmou que vai sair a construção da estrada que diminuirá em 70 km a distância entre Sobral e o Aeroporto Internacional de Jericoacoara.





Com a nova estrada, o sobralense poderá fazer o trajeto em menos de uma hora. A nova rodovia passará pelos municípios de Senador Sá e a sede de Jijoca.





O próprio governador Camilo Santana confirmou a execução da obra, que deverá ter sua construção iniciada a partir do próximo ano.





Com informações do Diário do Nordeste