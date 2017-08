Governo vai reduzir salário inicial do servidor federal

Além de adiar o reajuste dos servidores para 2019, o pacote que o governo prepara com medidas duras para o funcionalismo mudará a progressão salarial das carreiras. O salário inicial terá redução considerável, com os rendimentos aumentando gradativamente durante o período trabalhado. A informação é da jornalista Míriam Leitão, colunista do O Globo.





Atualmente, em algumas carreiras a remuneração começa já bem elevada, e atinge o teto em pouco tempo.





Isso vai mudar. Essa é uma das mudanças estruturais para o funcionalismo que o governo vai divulgar em breve.