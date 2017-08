Grupo explode casa lotérica em Independência

Segundo a Polícia, o grupo pode estar desviando a atenção para um ataque mais sério nas imediações.





Um grupo armado explodiu uma casa lotérica localizada no município de Independência, a 310 km da Capital, na noite desta sexta-feira (11), atingindo também uma casa vizinha.





Após a ação, o bando seguiu em direção à Cruzeta, um distrito do município de Pedra Branca.





Segundo a o tenente-coronel Hermilson, comandante do 7° Batalhão da área, durante a fuga, os suspeitos ainda trocaram tiros com policiais militares que saíam do jantar.





De acordo com a Polícia, o grupo pode estar desviando a atenção da polícia para um ataque mais sério nas imediações, já que não possuía dinheiro guardado na agência explodida.

