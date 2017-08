GUARDAS MUNICIPAIS DE SOBRAL RECUPERAM MAIS UMA MOTO ROUBADA

A motocicleta foi tomada de assalto na manhã de hoje (30), por volta das 10h30. A vítima foi abordada por um homem armado, que estava vestido com um blusa de cor branca, alto e moreno. O criminoso anunciou o roubo e levou a moto. Populares que presenciaram o crime, avistaram uma viatura da Guarda Municipal que passava no local, comunicaram o fato a composição da Guarda Municipal, que deu início as diligências. O acusado foi visualizado pelos agentes, onde se deu início a uma perseguição. O bandido ao avistar a viatura empreendeu e colidiu com um veículo, abandonando a motocicleta no local.





A moto foi conduzida à Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.

Com informações de Robério Lima