Guerra de traficantes deixa dois mortos em Icó em menos de 24 horas

Dois assassinatos em menos de 24 horas deixaram a população da cidade de Icó (a 375Km de Fortaleza) em estado de alerta e temerosa. O primeiro crime ocorreu no começo da tarde desta segunda-feira (21), quando o motorista de transporte escolar foi executado dentro do veículo e na presença de vários alunos. Já na manhã de hoje, mais um crime foi registrado, logo no começo da manhã, no Centro da cidade.





Um homem identificado apenas por Christiano foi assassinado por volta de 7 horas de hoje na porta de uma agência lotérica localizada na Rua Francisco Maciel, em pleno Centro da cidade. Segundo informações de testemunhas, dois jovens numa motocicleta se aproximaram da vítima quando estava se encontrava na porta de uma agência lotérica e dispararam vários tiros.





Christiano teve morte imediata, enquanto os criminosos fugiam do local usando capacetes. A Polícia não sabe, ainda, se a vítima tinha envolvimento com algum tipo de crime, nem se vinha sofrendo algum tipo de perseguição ou ameaça de morte. O rapaz foi atingido por vários tiros na cabeça, o que caracteriza uma execução sumária.





No ônibus





Era por volta de 13h30 de ontem, quando o motorista do ônibus do transporte escolar, identificado apenas por “Branco”, morador do conjunto residencial NH2, foi surpreendido pelos assassinos. Ele estava na direção do micro-ônibus, parado nas proximidades da escola municipal Lourdes Costa, na Avenida Ilídio Sampaio, quando o veículo foi invadido pelos atiradores.





Muitos tiros foram disparados. A vítima foi atingida na cabeça, no peito e outras partes do corpo, tendo morte imediata. Os estudantes que já havia embarcado no coletivo passaram por momentos de pânico, mas conseguiram se livras das balas.





A Polícia recebeu informações de que os assassinos fugiram de moto.





As suspeitas de que uma “guerra” entre bandidos se estabeleceu na cidade de Icó não foram descartadas. O tráfico de drogas em Icó é intenso e pode estar gerando disputa de território entre os criminosos.





