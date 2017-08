Homem é encontrado sem cabeça no Bom Jardim

A cabeça da vítima estava dentro de uma sacola.





O corpo de um homem foi encontrado decapitado por moradores do Bom Jardim, em Fortaleza. O fato aconteceu por volta das 14h, deste sábado (19), no cruzamento das ruas Barra Vermelha com Mirtes Cordeiro.





Conforme a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima não foi identificada. Populares relataram que um homem estava passando com um carrinho de reciclagem, quando jogou o corpo no local. A cabeça da vítima estava dentro de uma sacola.





O reciclador não foi capturado. Nenhum popular reconheceu a vítima, conforme informações da polícia. A DHPP vai averiguar o caso.





Fonte: Cnews

Foto ilustrativa