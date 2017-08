HOMEM É PRESO APÓS SER FLAGRADO ABUSANDO DE UMA CRIANÇA DE 5 ANOS EM SÃO BENEDITO

Neste domingo (06), por volta de 17h00 no Sítio Juçara na Zona Rural de São Benedito foi preso o indivíduo ANTÔNIO FRANCISCO CHAVES, 38 anos. O mesmo foi flagrado pelos pais de uma criança de apenas 5 anos de idade, quando passava as mãos nas partes intimas da vítima.





Os Policiais do Pelotão de São Benedito foram acionados e uma equipe sob o Comando do Sgt Cruz, compareceu ao local e fez a prisão do infrator. Antônio Fco Chaves, foi conduzido para Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, onde foi apresentado ao Delegado Titular Dr. Miguel, e depois autuado por crime de estupro de vulnerável (artigo 217 A do CPB), ficando a disposição da Justiça. Inquérito Nº 560-542/2017.





Fonte: Ibiapaba 24 horas