Mais um homicídio a bala é registrado na cidade de Forquilha. O crime foi praticado na noite desta quarta-feira (30), por volta das 21h, em frente o bar da Luzia, na CE que liga Forquilha a Santa Quitéria.





Dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros executaram a vítima com vários tiros na cabeça. O jovem morreu no local.



Os criminosos fugiram em rumo incerto. A Polícia Militar está realizando diligência na tentativa de prender os autores do homicídio.



O homem executado foi identificado como Rafael Evangelista, 26 anos, residia no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.



A perícia forense foi acionada.