Idosa morre atropelada por motociclista na Avenida Silas Munguba

Maria Moura dos Santos tinha 77 anos e estava indo ao mercadinho com o filho especial.

Um acidente na Avenida Silas Munguba, por volta das 9h da manhã deste domingo (6), levou uma idosa de 77 anos a óbito. Maria Moura dos Santos foi atropelada por um motociclista no trecho que fica entre as ruas Estudante Jucá e Pedro Aguiar.





A idosa estava começando a atravessar a rua com um filho especial, já adulto, quando se deram conta da proximidade da motocicleta. O condutor, Wanderley da Silva Fonseca, 20 anos, não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente.





Maria empurrou o filho no canteiro, salvando-o, mas se chocou contra a moto, morrendo no local. Familiares da vítima disseram que era comum eles alertarem a idosa para não fazer a travessia, já que ela tinha problema de catarata e uma visão comprometida, mas Maria insistia em realizá-la.





O motociclista foi socorrido pela família e levado para o hospital com o braço deslocado e algumas esfoliações no corpo.





Os moradores da região reclamaram que estão cada vez mais comuns os acidentes naquela região. A ausência da faixa de pedestre e a distância grande entre os semáforos, segundo eles, permite que os motoristas andem em alta velocidade. Não há ainda, no entanto, informações sobre a velocidade com que Wanderley conduzia a motocicleta.

Mais acidentes





A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) confirmou outro acidente fatal na madrugada deste domingo (6), por volta das 3h, no município de Piquet Carneiro. O motociclista Aparecido Canuto dos Santos, 47, se chocou contra um poste e morreu na hora. De acordo com a PRE, ele estava sem capacete.





Já no viaduto da Av. Washington Soares, km 11 da CE 040, um ciclista foi atropelado por um carro por volta das 6h10. Com ferimentos leves, Breno Tomás Viana, 22, foi socorrido pelo condutor do carro e conduzido ao Instituto Doutor José Frota.