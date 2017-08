Indianos lincham dois muçulmanos que transportavam vacas

Animal é considerado sagrado pelos hindus. Autoridades abriram investigação para determinar se os mortos compraram legalmente o gado ou se eram traficantes.

Os habitantes de um povoado do leste da Índia lincharam neste domingo (27) dois muçulmanos que transportavam vacas, um animal considerado sagrado pelos hindus.





Os aldeões detiveram o veículo das vítimas no estado de Bengala Ocidental, perto da fronteira com Bangladesh. A polícia informou que os habitantes tiraram os homens do veículo e os espancaram até a morte, enquanto que o motorista conseguiu fugir.





As autoridades abriram uma investigação para determinar se os mortos compraram legalmente o gado ou se eram traficantes envolvidos em um comércio ilegal.





Bengala Ocidental permite o abate de vacas, ao contrário de muitos estados indianos onde a posse e o consumo de carne de gado são proibidos.