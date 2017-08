Internauta coloca a boca no trombone e denuncia a insegurança no bairro Santa Casa. Relata que as crianças não estão indo as aulas em virtude da violência urbana.





Veja a denúncia na íntegra:

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter