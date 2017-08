INTERNAUTA DENUNCIA MAUS-TRATOS A ANIMAIS EM SOBRAL

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Gostaria de fazer uma grave denuncia sobre um crime contra os animais, um ABSURDO. É no parque santo Antônio, ao lado da empresa LASSA, fica em um terreno cercado de arame farpado, um cavalo fica o dia inteiro pelando no sol quente o dia todo, o dono não tem um pingo de amor no seu coração, pois talvez só queira o animal para o trabalho, e depois larga o pobre animal ao sol queimando o dia inteiro. Apesar dele ser um animal ele é um ser vivo, não merece ficar CONZINHANDO o dia inteiro, não tem uma sobra qualquer. Fica de frente a rua monsenhor Aluísio pinto, ao lado da lassa mesmo, quem quiser ver é fácil de achar essa desumanidade. Depois se agente se comover e ir lá soltar o pobre animal, ele vem querer aparecer cheio de moral... Coloque a mão na consciência, e se fosse você morrendo sem sobra o dia inteiro no sol , hein???? Aguardo providências. Coloque no blog por favor."