INTERNAUTA DENUNCIA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESTAÇÃO), EM SOBRAL

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá boa tarde!

Gostaria de fazer uma denúncia.









Hoje a tarde me senti muito mal fui ao posto de saúde da minha área (PSF Estação) o qual no momento não estava tendo atendimento devido a reunião que iria ocorrer, ressaltando que já fui diversas vezes no mesmo o qual rotineiramente ocorre uma reunião vespertina, sendo que o atendimento vai começar às 14:00 até msm às 14:30 da tarde!









Entendo que quem está sentindo dor não tem hora e se o ser humano sai de sua residência uma hora dessas andando até o posto de saúde da estação é porque está sentindo muita dor mesmo o sol é rachando na cabeça do ser humano.









Entretanto o paciente só pode buscar outras alternativas para atendimento com uma guia de encaminhamento fornecida pelo PSF.









Reuniões é para serem feitas após o horário de funcionamento.









Sou muito grata."