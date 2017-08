Investigação confirma que Dilma Rousseff foi aposentada horas depois do impeachment

Ex-presidente furou a fila de milhares de brasileiros e tornou-se aposentada com o salário máximo de R$ 5.189 reais.

A revista Veja teve acesso as conclusões de uma sindicância, instaurada pelo Governo Federal, para investigar a provável aposentadoria irregular da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. O trabalho de investigação concluiu que Dilma furou a fila de milhares de brasileiros e tornou-se aposentada com o salário máximo de R$ 5.189 reais. Detalhe: a aposentadoria foi conquista no dia 01 de setembro de 2016, um dia após ter sido cassada pelo Senado Federal.





Como aconteceu?





De acordo com a Veja, na manhã do dia 1 de setembro de 2016, o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas e uma secretária pessoal da ex-presidente, entraram pela porta dos fundos de uma agência da Previdência na Asa Sul, em Brasília.





Na época, Gabas já era ex-ministro do governo petista e chamou atenção dos funcionários da agência ao surgir na porta e logo se isolar na sala do chefe da agência. Vasculhando o sistema do INSS, um grupo de servidores logo descobriu que o processo de aposentadoria da ex-presidente Dilma teria sido aberto no sistema e concluído sigilosamente.





Ao tomar conhecimento do caso, o governo abriu uma sindicância para investigar a concessão do benefício. Segundo a investigação, Dilma Rousseff foi favorecida pela conduta irregular de dois servidores do órgão que manipularam o sistema do INSS para conseguir aprovar seu benefício e ainda usaram influência política para conseguir furar a fila de benefícios.