Ivo Gomes paga R$ 212 mil para Ballet Kiev, enquanto Santa Casa fica à míngua

A Prefeitura de Sobral pagou R$ 212 mil para que o Ballet Kiev, da Ucrânia, apresentasse espetáculo, na noite de domingo (27), no Arco do Triunfo.

A Santa Casa de Sobral, no mesmo fim de semana, mandou ofício à Secretária de Saúde informando que rejeitaria pacientes por 48 hora, ou seja, no sábado e domingo. O problema era a superlotação. Quem aparecia por lá era aconselhado a procurar o Hospital Regional Norte.

No dia da apresentação do Ballet Kiev, o prefeito Ivo Gomes vestia uma camisa com a frase “Mais Amor Por Favor”. Os sobralenses querem o mesmo, principalmente, com a Santa Casa, que atende a tantas pessoas, passa por dificuldades e precisa urgentemente ser ajudada e ampliada.





Fonte: Cearanews7