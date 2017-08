Jovem se mata por não conseguir emprego

Os moradores do conjunto habitacional Novo Horizonte, na avenida Henrique Brunini, em Jundiaí, ficaram chocados na manhã desta terça-feira, dia 1, com o suicídio de um rapaz de 29 anos. Ele tirou a própria vida no apartamento onde residia, desesperado por causa das dívidas e do desemprego.





De acordo com o relato de leitores do “Jornal da Região”, o rapaz era uma boa pessoa e estava desesperado atrás de emprego, para pagar as dívidas.





Ele chegou inclusive a pedir emprego para outro morador, que não tinha vaga. O rapaz estava cansado de sair todos os dias em busca de um trabalho, comentaram os vizinhos.





O corpo do jovem foi encontrado pela namorada, no apartamento. A Polícia Militar foi chamada e confirmou com os vizinhos que o jovem estava desesperado devido à falta de emprego. Ele tentou de tudo e foi nas empresas da região.





A Polícia Militar evitou, em menos de uma semana, dois casos de tentativa de suicídio na região de Jundiaí, sendo uma delas de desilusão amorosa (Itatiba) e outra de dívidas (Campo Limpo Paulista).





Quem está pensando em suicídio deve procurar ajuda. Pode conversar com a equipe do Centro de Valorização da Vida, no telefone(11) 4521-4141. A equipe é treinada para dar orientações e conversar.