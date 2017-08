Judiciário realiza nesta quarta-feira audiência pública na Comarca de Sobral

A Comarca de Sobral, distante 230 km de Fortaleza, recebe nesta quarta-feira (30/08), a partir das 9h, audiência pública promovida pela Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE. O encontro, que será presidido pela ouvidora do Judiciário, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, discutirá mecanismos de aperfeiçoamento e fortalecimento dos serviços da Justiça.





De acordo com a magistrada, além dos canais de atendimento convencionais, o órgão debaterá presencialmente com integrantes da sociedade. “Nossa ideia é criar uma agenda positiva, reunindo os diversos representantes para solucionar as demandas apresentadas”, explicou.





Estarão presentes representantes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), do Ministério Público do Ceará (MPCE), da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil -Secção Ceará (OAB-CE), prefeitos, além de magistrados.





A audiência mobilizará as comarcas que integram a 7ª Zona Judiciária, envolvendo 22 comarcas e cinco vinculadas: Acaraú, Amontada, Miraíma (vinculada), Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré, Chaval, Coreaú, Moraújo (vinculada), Cruz, Forquilha, Granja, Martinópolis (vinculada), Groaíras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Massapê, Senador Sá (vinculada), Meruoca, Alcântaras (vinculada), Morrinhos, Santana do Acaraú, Sobral e Uruoca.





Também abrangerá a 8ª Zona Judiciária, que engloba 14 comarcas, sendo duas vinculadas: Carnaubal, Croatá, Frecheirinha, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipú, Pires (vinculada), Graça. Mucambo, Pacujá (vinculada), Reriutaba, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará e Varjota.









Os interessados em fazer manifestação oral no dia do evento, podem fazer inscrição até cinco dias antes, através do e-mail ouvidoriageral@tjce.jus.br ou pelo telefone (85) 3207.7428, ou ainda no local do evento até 30 minutos antes do início.













SERVIÇO





Evento: Audiência Pública em Sobral

Data: 30 de agosto, às 9h

Local: Salão do Júri da Comarca de Sobral