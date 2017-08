JUÍZES E SERVIDORES TRT DA BAHIA QUEREM PERSONAL TREINNER !!!

Considerando a situação atual do Brasil, com 13.000.000 de desempregados, temos uma elite que está à margem das dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores e a atual grande crise fiscal e social do país.

Abaixo temos uma licitação na modalidade de pregão para contratação de Empresa especializada em atividade física para assessorar Juízes e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia em suas caminhadas e corridas.

É uma afronta à sociedade que irá bancar com seus impostos mais esta mordomia. Já não bastam auxílios e benefícios que já são bem generosos?