Júnior Balreira cobra ações da Prefeitura de Sobral para o Bairro Sinhá Saboia

O vereador do PMDB de Sobral, Júnior Balreira usando a tribuna da Câmara de Vereadores cobrou da Prefeitura ações no sentido de melhorias na vida dos moradores do bairro Sinhá Saboia. Durante parte de seu discurso, Júnior Balreira voltou a cobrar intervenções no trânsito, principalmente num dos trechos de dá acesso a Avenida Fernandes Távora, bastante reclamado pelo parlamentar. Júnior Balreira citou que a equipe de trânsito chegou a instalar um semáforo, há mais de três anos e não foi colocado para funcionar.





No debate, um dos vereadores da situação Camilo Motos, cobrou da líder do prefeito Ivo, Socorrinha Brasileiro, que levasse a reclamação até o chefe do executivo. "Eu queria que a nossa líder, Socorrinha levasse essa reclamação, do trânsito caótico em frente a Lassa até o prefeito Ivo Gomes. No local, todos os dias há registro de acidente", reclamou Camilo Motos, que não entende o porque os secretários municipais não atendem os pedidos dos vereadores.

"Eu fui elogiar o secretário Igor Bezerra e depois disso nem mais um telefonema ele atende", destacou o vereador Júnior Balreira.





(Wilson Gomes)