Justiça brasileira decreta prisão do ex-jogador Roberto Carlos

Jogador campeão do penta deve R$ 61 mil de pensão alimentícia do filho.

A Justiça do Rio de Janeiro determino a prisão do ex-jogador Roberto Carlos por conta de atraso na pensão alimentícia de um de seus nove filhos. De acordo com o colunista Leo Dias, a carta precatória chegou ao tribunal de São Paulo para que a ordem fosse cumprida assim que o pentacampeão mundial chegar ao Brasil e for encontrado.





O processo judicial foi movido pela mãe do menino, Barbara Thurler e estima-se que Roberto Carlos esteja devendo mais de R$ 60 mil. O decreto ainda exige que o ex-jogador fique preso por três meses em regime fechado e só será libertado após o pagamento do valor acima citado.





O ex-atleta alegou dificuldades financeiras para o pagamento de pensão, mas a Justiça ainda rejeitou o pedido do parcelamento da dívida. Ainda segundo o colunista, Rebecca, filha mexicana do ex-seleção brasileira, não recebe pensão há dois anos. Ela, inclusive, esteve em Madri durante dez dias, mesma cidade na qual o pai reside, mas não recebeu nenhuma visita.









Outro caso, mesmo motivo





Recentemente, o ex-jogador Edílson "Capetinha" foi preso em Salvador, na Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, a detenção ocorreu porque o ex-atacante deixou de pagar pensão alimentícia . O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Família, em Brasília.





Não foi a primeira vez que Edílson foi detido por conta de dívidas com pensão alimentícia. Em março de 2014, ele foi preso pela primeira vez na Avenida Gaeribaldi, também em Salvador, e em julho do ano passado, foi detido pela segunda vez, em Brasília, por deixar de pagar mais de R$ 400 mil em pensão alimentícia.





No caso de Roberto Carlos, ele mora na Espanha e é embaixador do Real Madrid nos continentes asiático e oceânico. Por isso, existe a possibilidade de que uma ordem internacional de prisão seja feita e o ex-jogador pode ser preso ainda sem precisar voltar ao Brasil, onde quer que seja encontrado.