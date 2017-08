LADRÃO VACILÃO: Acusado de roubar casa esquece de dar descarga e é descoberto pelo DNA

Autoridades disseram que um suspeito de furtar uma casa na Califórnia foi ao banheiro da casa durante o assalto, esqueceu de puxar a descarga, deixou “prova de DNA” no banheiro -e isso acabou provocando sua prisão.



O policial Tim Lohman, do condado de Ventura, disse que o suspeito não puxou a descarga durante o assalto, ocorrido em outubro passado na cidade de Thousand Oaks.



Ele afirma que isso permitiu que os policiais colhessem “provas” para um exame de DNA.



O DNA obtido “casou” com o de um suspeito que estava em um banco de dados nacional, o que permitiu que a polícia encontrasse o suspeito em sua casa, na cidade de Ventura.





Andrew David Jensen, de 42 anos, foi preso em 28 de julho. Ele deve comparecer ao tribunal nesta quarta (9).



Fonte: G1

