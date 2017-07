LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE" E DENUNCIA MOTOTAXISTA

Internauta coloca a boca no "trombone" e denuncia um mototaxista na cidade Sobral. A denúncia foi enviada para nosso e-mail.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite,









Hoje por volta das 14:30 da tarde , peguei um mototáxi nas proximidades da praça do pirulito com destino a Mãe Rainha, nos condomínios próximo ao Dom Expedito. Ao chegar no destino que pedi, estava tudo vazio, como de costume e eu desci do mototáxi e perguntei:"Quanto é sua rota?" e ele respondeu:" Quanto é que você quer me dar?" -falando de uma forma pejorativa- e eu disse:"Quanto é, pois eu só tenho R$10,00"- eu levei esse valor, pois imaginava que era o da ida e volta- então ele falou:"Pois, é R$10,00" Daí eu falei:"Moço, não é R$10,00, NÃO!" E ele protestou: "É sim!". Eu não tive escolha já que já tenho medo de pegar mototáxis, já que eles são ignorantes e não querem levar a gente pros lugares e quando levam cobram o olho da cara, por isso, fui obrigada a entregar o único dinheiro que tinha. O número da bata dele é , é gordo, dos olhos meio azulados, velho e um pouco enxerido. Como ele cobrou os R$10,00, fiquei sem saída e não soube o que fazer, por isso resolvi meus compromissos e tive de pedir a uma senhora uma carona e esta me levou até o arco e me deu o dinheiro do mototáxi para eu ir até meu destino. Por isso pessoal, tenham cuidado com esses mototáxis aproveitadores que andam soltos por aí, quando não são sem-vergonhas, são aproveitadores e e ladrões!Fala sério, quando é que isso vai mudar? Eu só quero justiça e que o Sindicato desse mototáxis tomem providências a respeito disso!E para completar o tal mototáxi da bata 225 ainda perguntou-me se eu gostaria que ele fosse me buscar, falando de uma forma muito íntima, na qual não gostei. Enfim, agora terei de pagar um absurdo por um táxi para conseguir segurança e conforto ou ter de ir a pé para meu destino, tudo para não voltar a utilizar os serviços desses mototáxis ineficientes!









Obrigada pela oportunidade de denúncia e espero que isso sirva de lição para outras pessoas e cuidado."