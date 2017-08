Leitor envia mensagem ao Blog, indagando ao Prefeito Ivo Gomes: "cadê o aumento dos servidores municipais de Sobral?"

Veja a pergunta na íntegra:

"Olá, bom dia. Eu gostaria de através do seu blogue fazer uma pergunta ao prefeito Ivo, cadê o aumento do salário dos servidores que já estamos no oitavo mês do ano e até agora nada de aumento. Obrigado e um bom trabalho."