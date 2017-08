Na madrugada desta quinta-feira (31), uma loja de calçados pegou fogo na Rua Cel. Diogo Gomes. no mercado público. O incêndio deixou um enorme prejuízo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar as chamas.





As causas do sinistro ainda são desconhecidas.





Mais detalhes no decorrer do dia.

Fonte: Maxwell Freitras