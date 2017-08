"Lúcio, meu filho não será candidato a nada". Diz Luciano Feijão

Em conversa com o radialista Oliveira Domingos o ex-vereador Luciano Feijão, pai de Lúcio Feijão, desmente qualquer notícia que se comenta sobre uma possível candidatura e deputado. “Eu não sei de onde saiu essa conversa. O Lúcio vai tomar conta das suas três livrarias. Eu não vou botar na política tudo o que nós construímos em cinquenta anos de luta”, comenta.



Oliveira Domingos, comentou: ‘Do alto de quem foi vereador por nove mandatos, elegeu mais dois edis, respeitado no meio empresarial Luciano Feijão recebeu a coluna para um bate papo informal. Feliz pelo momento vivido por sua instituição de educação a política faz parte sim do seu cotidiano, pois o filho Joaquim é vereador. E o outro “rebento” tem também intenções políticas. A resposta do Luciano Feijão foi incisiva: “O Lúcio, meu filho não será candidato a nada".