Mais de 70 mil pessoas têm Bolsa Família cancelado

Somente em Fortaleza, houve corte de 12.252 beneficiários.

No Ceará mais de 41 mil famílias foram cortadas do programa Bolsa Família do Governo Federal e isso poderá causar impactos sociais significativos no estado. Somente no mês passado, um total de 41.691 famílias tiveram o benefício cancelado. A queda contínua do total de famílias cearenses atendidas pelo programa acontece desde março, somando quase 70 mil benefícios.





Hoje existem 965.342 famílias que ainda participam do programa, é o menor número da década, e pela primeira vez no período está abaixo de um milhão.





Fortaleza registrou o maior corte, 12.252 famílias, seguida por Caucaia 2.260, Maracanaú 926 e Maranguape 722. Mas todos os 184 municípios tiveram redução. O consultor econômico da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), explica que o número de cortes aqui foi grande por que o estado tinha mais inscritos no programa do que outros. Mas a média é relativamente a mesma nacional.





Os cortes representam R$ 6 milhões a menos na economia do estado por mês. Valor que não é tão significativo se comparado ao que é arrecado com os impostos, mas que tem um grande impacto social já que a maioria das prefeituras não tem políticas públicas para amparar essas famílias.