Metalúrgico é esmagado após colisão em Fortaleza

Carlos Teixeira fez uma ultrapassagem e colidiu com carro. Ônibus vinha atrás e não conseguiu parar em tempo, esmagando o crânio do homem.

A vítima, identificada como Carlos Teixeira (45), trafegava, na tarde deste sábado (26), pela avenida Cônego de Castro, no Parque Santana Rosa, sentido Parque Presidente Vargas, quando ultrapassou um ônibus que faz a linha Presidente Vargas e colidiu com um carro, modelo Ford Escort.





De acordo com testemunhas, o carro trafegava no sentido contrário, quando Carlos, que trabalha como metalúrgico, fez a ultrapassagem. O motociclista bateu no veículo e caiu. O ônibus, que estava atrás, não conseguiu frear em tempo e passou sobre o crânio do motociclista.





O metalúrgico trafegava sem capacete e estava em alta velocidade, segundo o relato de pessoas que presenciaram o acidente. A motorista do carro, alguns passageiros e o condutor do ônibus ficaram no local. A Polícia Militar e a Perícia Forense foram chamadas pela comunidade.





Segundo o relato de moradores, acidentes são frequentes no trecho, devido à pouca sinalização existente.





