MISTÉRIO: CADÁVER SE MEXE DURANTE RESGATE

O corpo de um homem, identificado apenas como Danielzinho, foi encontrado na noite de segunda-feira (21) na rodovia BR-158, entre os municípios de Campo Mourão e Peabiru, próximo ao pesqueiro do Belini. A princípio, ele teria sido vítima de um atropelamento.

O mistério começou quando o IML foi fazer o resgate do cadáver. Imagens feitas pela imprensa mostram que o corpo se mexeu, acomodando o braço sobre o peito, no momento em que era colocado na urna do IML.

A partir daí começaram as especulações sobre o assunto: o homem estava vivo e por isso se mexeu, foi algo sobrenatural, ou apenas ilusão de ótica?





Assista às imagens e tire suas conclusões:

CLIQUE ABAIXO E ASSISTA ÀS IMAGENS DO RESGATE DO CADÁVER QUE “SE MEXEU”













Fonte: http://www.goionews.com.br/noticia/2017/08/26/3233/misterio-cadaver-se-mexe-durante-resgate-e-causa-polemica-e-campo-mourao-assista/76816/