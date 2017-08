Morre guarda municipal baleado durante tentativa de assalto no Montese

Com a morte do subinspetor Ezequiel, sobre para 20 o número de agentes da Segurança Pública assassinados no Ceará em 2017. As vítimas foram 15 PMs e cinco guardas.

Subiu para 20 o número de agentes da Segurança Pública mortos neste ano no Ceará. Nesta sexta-feira (4), um subinspetor da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) faleceu após oito dias hospitalizado. Há uma semana, ele foi baleado por bandidos numa tentativa de roubo.





A vítima foi o guarda Ezequiel Reinaldo da Silva Brito. Segundo informações da Polícia, na tarde do dia 28 de julho (sexta-feira), ele saía de um depósito de material de construção, localizado na Avenida Expedicionários, no bairro Montese, quando sofreu uma tentativa de assalto.





O agente supostamente reagiu à abordagem dos ladrões e acabou sendo baleado. Socorrido em estado considerado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), Ezequiel faleceu na tarde desta sexta-feira (4).





O corpo do subinspetor foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e deverá ser sepultado neste sábado. Os autores do crime de latrocínio (matar para roubar) não foram, ainda, identificados. O caso deverá ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), através de sua delegacia destibada a apurar crimes contra agentes da Segurança Pública.





Ezequiel é o 20º agente da Segurança Pública assassinado neste ano no Ceará. Desse total, 15 eram policiais militares e outros cinco guardas municipais, sendo três de Fortaleza, um de Trairi e outro do Eusébio.





Veja a relação dos guardas municipais mortos no Ceará em 2017:





1 – (11.2) – IVAN CÉSAR FERREIRA LOPES – 67 anos, guarda municipal de Fortaleza, aposentado, morto dentro de sua residência na Rua Pedro Boêmio, no Parque Leblon, no Município de Caucaia. Execução sumária.





2 – (8.3) – JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA, guarda municipal da Prefeitura de Fortaleza. Corpo encontrado com tiros no matagal na Cidade Fortal, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Caso de latrocínio. Mandante do crime, um advogado, foi preso preventivamente.





3 – (05.05) – EVANDRO ALVES DA SILVA, 44 anos, guarda municipal do Município de Trairi, assassinado a golpes de facção dentro de sua residência, um condomínio de casas na Rua J do Bairro Tabapuá, em Caucaia, Um menor, cunhado da vítima, assumiu a autoria do crime.





4 – (19.07) – ISRAEL VALE RAMOS – Guarda Municipal da cidade do Eusébio, assassinado a tiros dentro do seu automóvel, na Rua Djalma Petit, no bairro Aerolândia, após sair da Churrascaria Ponto do Baião.





5 – (04.08) – EZEQUIEL REINALDO DA SILVA BRITO – Guarda Municipal de Fortaleza, baleado ao sair de um ponto comercial na Avenida dos Expedicionários, no dia 28 de julho. Morreu uma semana depois (dia 4/agosto).