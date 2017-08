Morrinhos: Sindicato aciona Justiça para ter liberação de diretores

A Comissão Municipal do Sindicato APEOC de Morrinhos protocolou um mandado de segurança no Fórum da cidade nesta sexta-feira (11) para garantir a liberação de três diretoras da entidade para a atividade sindical. Em maio de 2017, quando a Comissão foi criada, foi solicitado oficialmente à Prefeitura o afastamento das servidoras para o exercício do mandato sindical, como prevê a lei. Em junho, o Executivo negou o pedido do Sindicato APEOC.





Em virtude da negativa, o Sindicato APEOC solicita à Justiça, por meio do mandado de segurança com pedido urgente de liminar, para que a Prefeitura de Morrinhos libere as dirigentes para a atividade sindical. A Comissão Municipal foi criada no dia 02 de maio de 2017.





Uma cópia do mandado de segurança foi protocolada na Secretaria da Educação de Morrinhos.