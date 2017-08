MORTE DO RADIALISTA GLEYDSON CARVALHO COMPLETA 2 ANOS

Gleydson foi executado a tiros na tarde do dia 06/08/2015 em Camocim, a 379 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia, Gleydson Carvalho foi baleado durante a apresentação de um programa na emissora.





Ainda de acordo com a Polícia, dois homens chegaram ao local dizendo que queriam fazer um anúncio e renderam a recepcionista. Em seguida, eles invadiram o estúdio onde Gleydson apresentava um programa, dispararam contra o radialista e fugiram. Segundo testemunhas, na hora do homicídio, a transmissão estava com programação musical.





A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Deputado Murilo Aguiar, mas morreu no caminho. A polícia segue nas buscas pelos suspeitos.





Gleydson Carvalho era conhecido na cidade por ser apresentador de um programa que fazia denúncias contra políticos da região.





A Polícia Civil de Camocim investigou a execução e os envolvidos na execução foram identificados e presos.