"Olá, tudo bem? Obrigado a todas as pessoas que contribuíram com as doações e divulgação para a campanha de Felício Melo Braga, ultrapassamos a meta, a cirurgia foi um sucesso, recebeu alta dia 22, somos gratos por todo esforço, ele é resultado da confiança e da força de cada um de vocês.









Familiares

e amigos agradecem a solidariedade de todos.





Simplesmente obrigado. Jéssica Letícia"