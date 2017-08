NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que as rotas do transporte escolar no Residencial Nova Caiçara foram normalizadas, nesta quarta-feira (2). Estão sendo feitas adequações nas rotas para melhorar o serviço.





Com a inauguração do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina, na Cohab III, cerca de 1.200 crianças e adolescentes moradores do Residencial Nova Caiçara, que estudavam em 26 escolas em vários bairros de Sobral, passaram a estudar mais próximo de suas residências.